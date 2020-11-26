تفاصيل برنامج "The Masked Singer" في نسخته العربية

يبدأ تصوير الموسم الأول من برنامج "The Masked Singer- إنت مين؟" بصيغته العربية، والذي سينطلق عرضه اعتبارًا من 9 ديسمبر المقبل، عبر شاشة MBC، وينتمي الرنامج لنوعية البرامج الترفيهيه، حيث يقدم فكرة مبتكرة وغير تقليدية.



ويتولى أربعة فنانين من العالم العربي مهمة المحققين، وهم: "سيرين عبدالنور، مهند الحمدي، حسن الرداد وقصي خولي"، وسيقومون بالتعاون مع الجمهور

في الاستديو عبر التصويت لاستبعاد مشترك واحد وكشف هويته مع نهاية كل حلقة من حلقات البرنامج الذي تقدّمه أنابيلا هلال.



12 نجمًا من مختلف أنحاء العالم العربي، يأتون من مجالات عدة، يقفون على المسرح متنكرين بأزياء معينة لتقديم استعراضات غنائية، وعلى المحققين الأربعة الذين

يراقبون ويستمعون معرفة هوية النجوم وذلك من خلال دلائل ومعلومات وحركات وتفاصيل وتقارير مرتبطة بشخصية كل نجم، في وقت يشارك الجمهور من المنزل فريق المحققين في كشف المستور ومعرفة هوية النجوم.

ويشارك الجمهور أيضاً في تخمين هوية من خلال التصويت من المنزل، ويعتبر الرنامج النسخة العربية من برنامج The Masked Singer، والذي عرض في عام 2019، وهو واحد من أضحم البرامج الترفيهية، ويستضيف البرنامج مجموعة متنوعة من نجوم الفن في الوطن العربي.