الليلة..جميلة عوض ووالدتها في ضيافة منى الشاذلي

تستضيف الإعلامية الشهيرة منى الشاذلي في برنامجها"معكم" الفنانة جميلة عوض ووالدتها الفنانة راندا عوض، وذلك حسب ما أعلنت الصفحة الرسمية لقناةCBC الفضائية.

تذاع الحلقة، الليلة، في تمام الساعة الـ 9 مساءً، والتي ستتناول أهم الأعمال الفنية لـ راندا وابنتها الفنانة الشابة جميلة التي دخلت مؤخراً عالم الفن وأصبح لها

علامة مميزة عند أبناء جيلها.

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يأتي اللقاء بعد الدور المميز الذي قدمته جميلة في مسلسل "إلا أنا " من خلال حكاية"لازم أعيش" التي تناولت للمرة الأولى في الدراما المصرية مرض

البهاق، والظروف الاجتماعية التي يواجهها المصاب، وشاركها البطولة الفنان أحمد خالد صالح، نجلاء بدر، سلمى أبو ضيف"، من تأليف نجلاء الحدينى، وإخراج مريم أحمدى.

يذكر أن الموسم الجديد من البرنامج ضم لقاءات بارزة لنجوم الفن "أحمد السقا، أحمد زاهر، كريم فهمي، محمد عادل، مصطفى قمر، وغيرهم.."، يحمل اللقاء مواقف كوميدية وفنية من حياتهم، بالإضافة إلى كواليس أحدث أعمالهم الفنية ومواقفهم الاجتماعية النادرة.