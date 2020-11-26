ياسمين صبري في زيارة لإحدى مستشفيات علاج السرطان

زارت الفنانة ياسمين صبري اليوم، إحدى مستشفيات علاج السرطان، ونشرت مجموعة صور خلال زيارتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلقت "ياسمين" على الصور: "في كل مرة بزور فيها مستشفى ٥٧٣٥٧ بحس بقوة الاطفال الأبطال اللي بيحاربوا السرطان .. قضيت يوم حلو اوي معاهم .. شكراً .. إدارة المستشفى على الفرصة الجميلة دي .. وربنا يكتب الشفاء العاجل لكل أطفالنا".

يذكر أن الفنانة ياسمين صبري شاركت في

الماراثون الرمضاني الماضي 2020 من خلال مسلسل "فرصة تانية"، بطولة الفنانأحمد مجدى، آيتن عامر، هبة مجدى، محمد دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبدالغني، سارة الشامى، محمد أبوداوود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة، معالجة دراما محمد سيد بشير، وتأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجى، تدور أحداث المسلسل حول ملك التي تكتشف خيانة خطيبها زياد فتقرر تركه، ليحاول زياد عودة العلاقة بينهما مجددا إلا أن ملك ترفض، فيتزوج زياد من ريهام التي تطارده وتخبره بأنها تحبه بشدة، وفي يوم حفل زفاف زياد من ريهام تفقد ملك الذاكرة بسبب حادث طريق، ويتم نقلها للمستشفى فيترك زياد حفل الزفاف ويذهب للمستشفى ولكن والد ملك يطرده ويطلب منه الخروج من حياة ابنته، ويطلق زياد زوجته ريهام التي تحاول الانتحار لحبها الشديد له، ويذهب لملك ليكتشف أنها فقدت الذاكرة، فيتعرف إليها من جديد، ويعترف لها بحبه، وتخبره هي أيضا أنها تبادله نفس المشاعر وتتوالى الأحداث.