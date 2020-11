في عيد ميلاده.. ما لا تعرفه عن ظافر العابدين

يحل اليوم عيد ميلاد الفنان التونسي ظافر العابدين، والتي يعتبر من نجوم الفن المصري والتونسي سواء في السينما أو الدراما ، وحققت أدواره نجاحاً كبيراً في مَجال التمثيل السينمائي والتلفزيوني.

هو ظافر زين العابدين، وُلد في مدينة تونس في 26 من شهر نوفمبر عام 1972، ابتدأ كلاعب كرة قدم محترف لفترة حتى بلغ عمره 23 عام، حيث أصيب مما جعله يبتعد عن الملاعب لعامين.

درس"العابدين" في مجال الحاسب الآلي، وفي نفس الوقت كان يعمل كعارض أزياء في متروبوليتان بالعاصمة الفرنسية باريس، ثم سافر إلى

لندن ليلتحق بكلية برمنجهام للتمثيل، وتخرج منها في عام 2002 .

بدأ الظهور على شاشات التليفزيون من خلال مسلسل Dream Team، وظهر بعدها في عدد من الأفلام الأمريكية، منها (The Black Forest، Sex and the City 2، Centurion، Children of Men)، وفي عام 2002 بدأ المشاركة في الأعمال العربية من خلال السهرة الدرامية التونسية (طلاق إنشاء)، وفي عام 2003 شارك في المسلسل التونسي "إخوة وزمان" ، لتتوالى بعدها أعماله ما بين التونسية

والمصرية والأجنبية.

وفي عام 2012 شارك في أول أعماله في الدراما المصرية من خلال مسلسل "فرتيجو" عن قصة أحمد مراد، كما شارك في بطولة سلسلة بريطانية بعنوان "نيو تريكس" للمخرج الأمريكي "جوليان آنثانك، وفي موسم رمضان 2013 شارك في بطولة مسلسل "نيران صديقة"، و شارك أيضا في مسلسل "الإنجيل".

وفي عام 2007 قام ظافر بتقديم برنامج "أمير الشعراء" على قناة دبي الفضائية، وفي عام 2008 قدم أيام قرطاج السينمائية، وفي عام 2009 شارك في المسلسل الأجنبي "The Omid Djalili Show".

وفي عام 2011 لعب بطولة "The Black Forest"، كما شارك في السلسلة التلفزية الأمريكية البريطانية الجديدة "نيمسيز" للمنتج الأمريكي فرانك سبوتنيز.

وكان آخر أعماله فيلم"خط دم"، بطولة نيللي كريم، ظافر العابدين، إخراج رامي ياسين، وتدور أحداثه في إطار رعب تشويقي، ويتحدث الفيلم عن عالم مصاصي الدماء.