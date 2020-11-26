تسمية ملعب سان باولو الإيطالي باسم الأسطورة مارادونا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 26 نوفمبر 2020 06:17 مساءً - منذ 4 دقائق

أعلنت مدينة نابولي الإيطالية عن إطلاق اسم الأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا على ملعب سان باولو تكريما وتخليدا لذكرى الأسطورة .

بدأ عمدة مدينة نابولي الإيطالية، الخميس، عملية رسمية لإعادة تسمية ملعب سان باولو باسم دييغو مارادونا.

وتأتي هذه الخطوة حدادا على أسطورة كرة القدم، الذي توفي الأربعاء بنوبة قلبية عن عمر ناهز 60 عاما، بعد أسبوعين من خروجه من مستشفى في بوينس آيرس عقب جراحة في المخ.

وقال لويجي دي ماجيستريس: “اتخذنا القرار هذا الصباح، وبدأنا باتخاذ الخطوات الأولى لتسمية ملعب نابولي باسم مارادونا”.

وأضاف العمدة: “ستكون عملية سريعة، لأنه عندما تكون هناك رغبة قوية لا يوجد ما يعيقنا”.

وأردف “نأمل أن يتزامن ذلك مع استئناف المباريات في حضور الجماهير”.

وتدير المدينة ملعب سان باولو، حيث قاد مارادونا فريق نابولي للفوز بلقب الدوري الإيطالي مرتين عامي 1987 و1990.

وعلى الرغم من حظر التجمعات في المدينة، وقف المشجعون خارج الاستاد بالفعل في وقت متأخر من يوم الأربعاء وحتى صباح الخميس يلوحون باللافتات وينشدون الأغاني ويضيئون المشاعل تأبينا لمارادونا.

وقال رافاييل كومو، أحد المشجعين خارج الملعب، “مارادونا مثل الأب، مثل الأخ، كأحد أفراد أسرتنا. لسوء الحظ، الأمر أشبه بموت أحد أفراد العائلة، نشعر وكأن جزءًا من نابولي قد مات.”