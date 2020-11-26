“يا بخته”.. جديد هاني شاكر وأحمد سعد

متابعة بتجـــــــــــرد: طرح الفنان المصري هاني شاكر والمغني أحمد سعد أغنية ديو بعنوان “يا بخته”. الأغنية من كلمات أحمد إبراهيم وألحان أحمد سعد وتوزيع محمود صبري ويقول مطلعها :”يا بخته اللي إحنا من بخته نحبه وقلبنا ياخده نشيله حتى فوق الراس وياخد عمرنا براحته”. وحققت الأغنية نسبة مشاهدة جيدة تخطت الـ250 ألف مشاهدة بعد ساعات من طرحها على يوتيوب. وكان أحمد سعد قد نشر عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تجمعه بهاني شاكر، وعلق عليها قائلاً: “انتظروني مع أمير الغناء العربي هاني شاكر فى أقوى الأعمال الفنية.. قريباً”.

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