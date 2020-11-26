رابح صقر يكشف عن موعد طرح ألبومه

متابعة بتجــــــــــرد: كشف الفنان السعودي رابح صقر عن موعد طرح ألبومه الجديد وكتب في تغريدة عبر تويتر: “حددنا موعد الألبوم 1/1/2021”. وأضاف: “أتمنى تكون سنة حلوة علينا جميعاً”، وعبر جمهور النجم السعودي عن شوقهم لسماع أغنيات الألبوم الجديد. وكان رابح صقر قد طرح أغنية بعنوان “قمة العشرين”، من ألحانه وكلمات عبدالله ابو راس وتوزيع مدحت خميس ومكس وماستر جاسم محمد. وتقول كلماتها: “عزمنا من بيوت الطين وحزنا قمة العشري وكلمتنا وهي تصدر محط أنظار دولية أنا في قلبي النخلة وبين عيوني السيفين سعودي وأفتخر وأموت في حب السعودية”.

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