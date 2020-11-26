حقيقة وفاة “ملكة البوب” مادونا!

متابعة بتجـــــــــــرد: يفاجئنا رواد التواصل الاجتماعي بشكل يومي، فبعد وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا مساء الأربعاء بسبب إصابته بنوبة قلبية، امتلأت صفحات السوشيال ميديا برسائل الحداد التي تنعى اللاعب الأسطورة.

وتصدر اسم مارادونا الترند في جميع دول العالم، ولكن كانت المفاجأة تصدر اسم ملكة البوب مادونا أيضاً على تويتر، إذ نعاها بعض النشطاء الذين اختلط عليهم اسم مادونا ومارادونا، ومضوا لنشر تلك الشائعات حول وفاة النجمة الأميركية.

وأثارت هذه الشائعات ضجة كبيرة بين الرواد، الذين سارع معظمهم إلى نفيها وتأكيد أن ملكة البوب بصحة جيدة، معتبرين أن الترويج لتلك الشائعات يعتبر جهلاً، في حين استغل البعض الآخر طرافة الموقف وراحوا يطلقون النكات المضحكة.