محمد شاكر خضير يكشف كواليس الحلقة 5 من "نمرة اتنين"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نالت الحلقة الخامسة من مسلسل "نمرة اتنين" والتي تحمل عنوان "أول إمبارح" إشادة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجمعت الحلقة النجمة منة شلبي مع النجم الشاب أحمد مالك والفنانة الشابة هدى المفتي للمرة الأولى في المسلسل الذي يعرض حصرياً على منصة "شاهد VIP".

وتدور أحداث الحلقة حول شاب وفتاة يتقابلان لأول مرة ويجدان نفسيهما محبوسين في غرفة، ما يؤدي إلى تطور العلاقة بينهما.

وحول فكرة المسلسل، قال المخرج محمد شاكر خضير: "جعلتني فكرة العمل أتحمّس له منذ البداية، إضافة إلى التعاون مع مجموعة من المبدعين والموهوبين أمام وخلف الكاميرا".

وأضاف خضير لـ"الخليج 365": "استمتعت بالعمل مع منّة شلبي لأنها فنانة تمتلك موهبة كبيرة وأحمد مالك المتميز الذي يفاجئ المخرج دائماً أمام الكاميرا بأداء رائع".





وبسؤاله عن طريقته في التعامل مع النص الذي يشكّل قصة قائمة بذاتها ضمن مسلسل منفصل الحلقات، قال خضير: "أفضل طريقة للتعرّف على أسلوب المخرج في التعامل مع النص هي مشاهدة العمل بأكمله. بالنسبة لي، سبق وأن أخرجتُ أكثر من عمل تضمّن قدراً عالياً من الرومانسية ممزوجةً مع أنماط درامية أخرى مثل الأكشن والكوميدي. ولعلّ هذا هو سبب تميّز مسلسل (نمرة اتنين) فهو مسلسل رومانسي عموماً، ويتضمن مثل تلك الأنماط المختلفة والمتمازجة".

الحلقة الخامسة كانت من إخراج محمد شاكر خضير وتأليف مريم نعوم وبطولة منة شلبي، أحمد مالك وهدى المفتي.





"نمرة اتنين" دراما اجتماعية تتناول كل حلقة منها قصة مستقلة ومنفصلة عن الأخرى حول العلاقات ومفهوم الرومانسية في المجتمع الحديث، متخذة من فكرة الحب الثاني محوراً للأحداث، ولكل حلقة مخرج وكاتب وأبطال مختلفين.

المسلسل فكرة آدم عبدالغفار، وأخرج حلقاته كل من آدم عبدالغفار، طارق العريان، تامر محسن، يسري نصر الله، هاني خليفة، هادي الباجوري، محمد شاكر، أنس باطهف، ومن تأليف آدم عبدالغفار، مريم نعوم، وائل حمدي، سماء عبد الخالق وسارة طيبة.

ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من النجوم والنجمات من بينهم شيرين رضا، منة شلبي، أحمد مالك، صبا مبارك، ماجد الكدواني، إياد نصار، نيللي كريم ومنى زكي.



