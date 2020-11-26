فيفي عبده تروي تفاصيل تعرضها لـ"تحرش جنسي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تصدرت الفنانة المصرية فيفي عبده مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما كشفت عن تفاصيل تعرضها لتحرش جنسي أثناء تصوير أحد أعمالها الفنية.

وقالت فيفي عبده إنها بدأت مسيرتها الفنية كراقصة شرقية في فرقة "عاكف"، ورشحتها المخرجة إيناس الدغيدي للمشاركة في فيلم"امرأة واحدة لا تكفي" بطولة الراحل أحمد زكي، ويسرا.



وأوضحت أن هذا الفيلم ساهم بشكل كبير في انتشارها ودخولها عالم التمثيل، ولكن هناك واقعة لا تستطيع أن تنساها، وهي أنها تعرضت للتحرش في التصوير من جانب ممثل مشارك في الفيلم.

وكشفت أنه خلال تصوير مشهد حريق البيت، تحرش بها أحد الممثلين والذي كان يؤدي دور رجل مطافئ، إذ استغل أنه يحملها في أحد المشاهد، وراح يتحسس جسدها، مشيرة إلى أنها غضبت من التصرف، وقامت بـ"ضربة بالقلم حتى يتذكر أنها فيفي عبده"، على حد تعبيرها.

يذكر أن فيلم "امرأة واحدة لا تكفي" من تأليف عماد الدين أديب، وإخراج إيناس الدغيدي، وجسدت خلاله فيفي عبده شخصية "هنادي"، وهي فتاة شعبية من حي شعبي، وتواجه ظروفا صعبة بعد انهيار العمارة التي كانت تسكن فيها، وخلال الأحداث تلتقي بالصحفي "حسام"، ويجسد دوره أحمد زكي، وتقع في غرامه.