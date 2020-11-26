شكرا لقرائتكم خبر عن عشاق الفنان الراحل عامر منيب يحيون ذكرى وفاته التاسعة بصفحات السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا عشاق الراحل عامر منيب ذكري وفاته التاسعة على السوشيال ميديا، حيث دشن عشاقه على الفيس بوك أكثر من 8 صفحات تحمل اسمه مابين عشاق فن عامر منيب أو محبى عامر منيب أو العمرواية أو ملك الرومانسية.

ولقد احيا متابعوه على صفحة رابطة عامر منيب بكلمات تقول "رحلت وستظل ذكراك في قلوبنا، كما طرحت بعض الصفحات صورة له وتم تركيب بناته معه عبر الفوتوشوب، بينما قرروا زيارة قبره بطريق السويس وقراءة الفاتحة على روحه كما أحيت ابنته مريم ذكري وفاته التاسعة على صفحتها ونشرت صورة تم تركيبها وهى تغنى بجواره وعلقت عليها : يا ريت كانت صورة حقيقية.

الراحل عامر منيب تم اكتشافه على يد الموسيقار الكبير حلمى بكر، خلال لقاء جمع ألمع نجوم الفن منهم نور الشريف ومحمود ياسين بصحبة زوجاتهم وأطربهم عامر بأغنية لمحمد عبد الوهاب، وكانت بداية دخوله المجال الفنى والغناء تحديدًا، وفوجئ معظم الحاضرين بأنه حفيد الفنانة مارى منيب وأعجب بكر بصوته وقرر أن يدعمه، وتحدث إليه أنه موهوب وأن أمامه مستقبلا باهرا، فأخبره عامر أن سيسافر إلى أستراليا لاستكمال دراسته وأنه بالفعل قطع تذكرة السفر، فطلب منه بكر التراجع عن قراره، واقتنع عامر.