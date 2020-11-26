شكرا لقرائتكم خبر عن يارا تحيى ذكرى رحيل الشحرورة صباح بغناء "ألو بيروت".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحييت النجمة اللبنانية يارا الذكري السادسة لوفاة النجمة الراحلة الشحرورة صباح، التي توفت في مثل هذا اليوم الموافق26 نوفمبر من عام 2014، وهي واحدة من أشهر نجمات زمن الفن الجميل، حيث تميزت بصوت عذب، إلى جانب موهبتها في مجال التمثيل، ونشرت يارا فيديو لها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، وهي تغني أغنيتها لوطنها لبنان "ألو بيروت"، معلقة :"في ذكري رحيلها ".



يارا

ورحلت شحرورة الفن الفنانة الكبيرة صباح عن عالمنا بعد حياة زاخرة أثرت فيها الفن وكانت من أجمل الفنانات وأكثرهم إشراقاً وإقبالاً على الحياة والحب، ورمزاً من رموز السعادة، وقد قدمت صباح خلال مسيرتها الطويلة العديد من الأعمال الفنية تمثيلاً وغناء وتعتبر علامة من علامات ورموز الغناء والفن، وشاركت عمالقته فى العديد من الأعمال الفنية.

اسم صباح الحقيقى هو جانيت جرجس فغالى وولدت فى 10 نوفمبر عام 1927 ، بأسرة بسيطة في وادي شحرور إحدى القرى اللبنانية ، وظهرت مواهبها الفنية فى سن الطفولة، وحازت شهرة محلية، حتى استطاعت لفت انتباه المنتجة السينمائية اللبنانية الأصل آسيا داغر فتعاقدت معها على ثلاثة أفلام دفعة واحدة.

جاءت صباح إلى مصر وبدأت ببطولة فيلم القلب له واحد عام 1945، ودربها الملحن الكبير رياض السنباطي فنيًا ووضع الألحان التي ستغنيها في الفيلم، وحققت شهرة ونجاحا كبيراً.