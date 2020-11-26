شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء يرفض استئناف جونى ديب فى قضية التشهير ضد صحيفة "ذا صن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض القضاء إذن النجم العالمي جوني ديب بالطعن في قضية التشهير ضد صحيفة ذا صن، حيث رفض القاضي أندرو نيكول طلب الممثل للاستئناف ، مشيرًا إلى أنه لا يعتقد أن لديه فرصة لكسب القضية، حسب ما نشر موقع variety.

في وقت سابق من هذا الشهر ، حكم نفس القاضي ضد ديب في قضية التشهير التي رفعها الممثل ضد نيوز جروب ، ناشر ذا صن ، والمحرر التنفيذي لصحيفة التابلويد دان ووتون بسبب مقال نشر عام 2018 زعم أنه كان "ضرب زوجته" في 14 حادثة عنف منزلي مزعوم ارتكبها ديب ضد امبر هيرد ، وحكم القاضي بأن 12 من هذه الحوادث قد وقعت بالفعل، لذلك أكد القاضي انه ليس هناك أي شيء آخر في القضية يعتبر سببا مقنعا لمنح الإذن بالاستئناف.

وكان النجم العالمي جوني ديب، قرر الاحتفال بالجائزة التي حصدها في مهرجان Camerimage عن فيلمه الدرامي Minamata، من وراء القضبان، أثناء تواجده في جزر الباهاما لتسلم جائزته وهو ما يعد ظهور يحمل رسائل غير مباشرة بعد خسارته لقضية التشهير في المحاكم منذ أسابيع قليلة، وظهر ديب صاحب الـ 57 عاماً، وهو يقف مع جائزته خلف القضبان، وارتدي قبعة صغيرة بظلال بينما يبتسم في ظهور جديد له بعد اعلان خسارته للقضية التي استمرت في المحاكم لعدة أشهر بينهما، لتثبت في النهاية اتهامات اعتدائه عليها بالضرب أثناء زواجهما.