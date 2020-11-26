شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف ترقص تشجيعا للأهلى قبل نهائى القرن.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة رانيا يوسف، مقطع فيديو وهى ترقص تشجيعا للنادى الأهلى، قبل لقاء نهائى القرن غدا بين الأهلى و الزمالك وظهرت مرتدية تيشيرت النادى والعلم عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت قائلة:"الثالثة شمال بتهز جبال وبأعلى صوت دائما بنشجع الأبطال الأهلي بطل أفريقيا بإذن الله شجعوا الأحمر".

وتأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين باستاد محمد الخامس بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1 فى مجموع المباراتين.

فيما تأهل الزمالك للنهائى الأفريقى بعد فوزه على الرجاء المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم على ملعب محمد الخامس بفوز الفارس الأبيض بهدف دون رد قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 4/1 فى مجموع المباراتين.