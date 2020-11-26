شكرا لقرائتكم خبر عن "الموصل" أول فيلم عالمى باللهجة العراقية يجسد إرهاب داعش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض قريبا فيلم "الموصل"، وهو أول فيلم عالمي ناطق باللغة العربية واللهجة العراقية، والفيلم من اخراج وتنفيذ المخرج ماثيو كارناهان، وشارك في تنفيذه المخرج العراقي محمد الدراجي وآخرون، كما أن منتجا العمل هما الأخوان أنتوني وجو روسو.

فيلم "الموصل" مأخوذ من مقتبس من تحقيق صحفي نشر بإحدى الصحف الأمريكية،عن عناصر من قوات الشرطة العراقية يقررون الانشقاق عن مهماتهم ومقاتلة تنظيم داعش الإرهابي ويأتي كل ذلك في صراع من أجل انقاذ مدينتهم الموصل من بطش عناصر داعش.



فيلم الموصل



مشاهد من الفيلم

العرض الدعائي لفيلم "الموصل"، من المشاهدة الأولى يبدو مثيرا للاهتمام وكذلك اللغة العربية فيه نقطة ايجابية وبالنسبة لسياق القصة يعتبر أيضا مثير للاهتمام ومستحقا للانتظار، وهذا العمل من المقرر له أن يصدر على منصة نتفليكس اليوم 26 نوفمبر.