شكرا لقرائتكم خبر عن هيو جاكمان فى نزهة مع زوجته بشوارع نيويورك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هيو جاكمان واحد من أهم نجوم هوليود وأعلاهم أجراً بسبب جماهيريته الكبيرة حول العالم، حيث تمكن من لعب كل الأدوار الممكنة بمجموعة من أهم الأعمال السينمائية، ما بين الخيال العلمي إلى الأكشن والدراما وغيرها، إلا أنه صباح اليوم أخذ استراحة من العمل من أجل نزهة مع زوجته الذى يرتبط بها منذ عام 1996.



هيو جاكمان

جاكمان الذى يصغر زوجته ديبورا لى بنحو 12 عاماً ظهر بصحبتها ومعهما كلبيهما أثناء سيرهما في شوارع مدينة نيويورك، حيث ارتديا جواكت ثقيلة للغاية للحماية من برودة الطقس، بالإضافة إلى التزامهما بقواعد الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا حينما ارتدا الكمامات.



هيو جاكمان

واحتفل جاكمان، الشهر الماضى، بعيد ميلاده الـ52 في مدينة نيويورك الأمريكية، حيث شارك جمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" مقطع فيديو في أحد المطاعم وهو يحتفل بعيد ميلاده.



هيو وزوجته

وفي وقت سابق، حرص النجم العالمي هيو جاكمان، على استعادة ذكرياته مع تصوير الجزء الأول من سلسلة الأكشن الشهيرة X-Men، التي عرضت عام 2000، ونشر النجم العالمي، مقطع فيديو من وراء كواليس تصوير فيلم X-Men، في الذكرى العشرين للفيلم، عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، والتي ظهر فيه وهو على هيئة شخصيته الشهيرة Wolverine.