شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى وفاة توفيق الدقن..ليه نسى الكلام أمام المليجى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم 26 فبراير ذكري وفاة الفنان القدير توفيق الدقن، حيث توفي عام 1988، وفي هذه المناسبة نستعرض تصريحات في لقاء حوار بالتلفزيون المصري للفنان، التى كشف في عن بداياته، والتي كانت امام الفنان القدير محمود المليجي وكيف شعر عندما وقف أمامه، حيث قال الدقن "بداية معرفتي به كانت حينما طلبت لأداء مشهد صغير جدا في السينما أمامه وبالفعل استعديت لذلك وقبل التصوير أقمنا بعض البروفات".

وأضاف "الدقن": "بدأنا التصوير وبالفعل ألقيت نصف الحوار وإذا بي أنظر إلى محمود المليجي لأجد نظرات عينيه سيطرته علي، فتوقفت عن الأداء وكل ما في ذهني ذهب ولم أتذكر شيء".

وأكد "الدقن"، أنه بعد ذلك شجعه الفنان محمود المليجي وعلمه، موضحا أن ما تعلمه في المعهد على مدار 4 سنوات تعلمه على يد الفنان "المليجي في ساعة فقط، موضحا أن العلاقة استمرت بينهما ليصبح "المليجي" أخا كبير له وصديقا وأستاذا يتعلم منه.