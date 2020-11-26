شكرا لقرائتكم خبر عن رغدة تروى قصة طلب أحمد زكى الزواج منها من أجل حمايتها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل الفنانة السورية رغدة اليوم الخميس بعيد ميلادها، حيث ولدت فى 26 نوفمبر 1956، فى مدينة حلب السورية، وجاءت إلى مصر عام 1980، واستكملت دراستها فى جامعة القاهرة، وتحديداً فى كلية الاداب، وتعتبر "رغدة" واحدة من نجمات السينما المصرية والعربية في عقدي الثمانينات والتسعينات القرن العشرين.

وتعاونت رغده مع أحمد زكى فى 4 أفلام فقط، من كابوريا إلى الإمبراطور، مروراً بفيلم "استاكوزا"، وآخرها فيلم "أبو الدهب".

ويسترجع ”الخليج 365” بعض تصريحات "رغدة" المتعلقة بحياتها الشخصية مع الراحل أحمد زكي، أثناء تواجدها مع الإعلامي اللبناني "نيشان" في برنامج تليفزيوني منذ عدة سنوات.

وتحدثت رغدة عن علاقتها الشخصية مع أحمد زكى قائلة: "احنا الاتنين لينا تركيبة شبه بعض، محبيناش بعض زي روميو وجوليت، بس كتير حبينا بعض، أنا كنت بفهمه كتير، رغم إنه مكانش بيتكلم كتير، يعني مفاتيحه عارفاها، وهو كان بيرتاحلي وأنا كنت برتاحله، لكن لم نكن نصلح كزوجين، بس احنا كنا على طول زي القط والفار مع بعض، علاقة غريبة".

وأضافت رغدة في تصريحاتها "تعرف ليه أنا مرتبطتش بيه علشان كان في آخر سنة على سرير المرض، ومرديتش أتحط في موقف الإجبار، وحبيت أبقى بجانبه للنهاية، وبعدين انا مكنتش مرتبطة بأحد وكنت منفصلة، وهو ايضاً، فين المشكلة وايه العيب إننا نرتبط".

وتابعت الفنانة السورية قائلة: "لو كنت تزوجته كنت قلت، هو فعلا عرض عليا الزواج وهو على سرير المرض، قال لـ "وطنى" مدير أعماله انزل هات المأذون، علشان احميها، لأنى كنت بتعرض وقتها لحملة شرسة جدا، علشان أقطع الألسنة كلها، وانا الى كنت أقوله لا، علشان هو كان بيحتضر، وأنا رفضت ان يحصل دا علشان الناس، الناس لا تنفع في وقت الألم"، واختتمت حديثها قائلة "انا حبيت ابقي للنهاية معاه، أحمد دخل الغيبوبة على كتفي أنا، وبعدها بكام يوم صعدت روحه لبارئها".