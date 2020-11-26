محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: حقق فيلم "الصندوق الأسود"، إيرادات قدرها 5 ملايين 556 ألف 130 جنيه، وذلك بعد 4 أسابيع من طرحه بدور العرض السينمائي. ويتنافس الفيلم مع 5 أفلام أخرى هي "عفريت ترانزيت"، "زنزانة 7"، "الغسالة"، "توأم روحي"، "الخطة العايمة". وتلتزم السينمات بقرار مجلس الوزراء، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، والعمل بطاقة استيعابية قدرها 25%. فيلم "الصندوق الأسود" بطولة منى زكي، محمد فراج، مصطفى خاطر، شريف سلامة، ومن إخراج محمود كامل.

كانت هذه تفاصيل خبر بعد 4 أسابيع بدور العرض.. هذا ما حققه "الصندوق الأسود" بشباك التذاكر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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