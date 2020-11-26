في ذكرى رحيل عامر منيب..رامي صبري: وحشتني ياغالي

نشر الفنان رامي صبري، صورة للفنان الراحل عامر منيب، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

وعلق رامي على الصورة، قائلاً:"حبيبي الغالي عامر . الله يرحمك وحشتني"، وذلك إحياءً لذكرى وفاته التاسعة.

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ورحل منيب عن عالمنا في نوفمبر2011، عن عمر يناهز الـ 48 عاماً، بعد صراع طويل مع سرطان القاولون،

قد فيها 12 ألبوم غنائي، منهم"لمحي، ياقلبي، أول حب، حظي من السما، أيام وليالي، وياك، الله عليك"، بالإضافة إلى 4 أفلام سينمائية"كامل الاوصاف، كيمو وأنتيمو، سحر العيون".

أصيب في أيامه الأخيرة بهبوط حاد في الدورة الدموية، دخل على أثره في غيبوبة التي استمرت حتى وفاته، وشهدت

جنازته ومراسم عزاءه حضور غفير من الوسط الفني ومتابيعه ومعجبيه، وشكّل خبر وفاته صدمة كبيرة على محبيه.

يذكر ان رامي قد طرح مؤخراً أغنية "خليني أشوفك تاني"، وذلك خلال شهر أكتوبر الماضي، وسجلت أكثر من 3 مليون مشاهدة وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، كلمات:أحمد علي موسى، ألحان:رامي صبري، توزيع:جلال حمداوي.

بالإضافة إلى أغنية "خطيرة"، التي طرحها خلال الموسم الصيفي الغنائي، وحققت أكثر من 5 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، من كلمات:تامر حسين، ألحان:رامي صبري، توزيع:جلال حمداوي.