الموت يُفجع سوزان نجم الدين في زوجها

أعلنت الفنانة سوزان نجم الدين عن وفاة زوجها سراج الأتاسي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

نشرت"سوزان" صورة لها برفقة زوجها الراحل، وعلقت عليها قائلة: "ما أصعب الفقدان حين يكون

عنوةً ومرّتين، مرة تغلبنا الظروف في الدنيا فتبعدنا، ومرة يغلبنا القدر ليفرقنا، فقدت اليوم نصفي الآخر وأبو أولادي، زوجي الحبيب الطيب الحنون الراقي، سراج الدين الأتاسي، ليكون الفراق الأبدي أصعب وأوجع وأعمق جرحاً".

وأضافت قائلة: "رحمك الله يا أب الغوالي، وأسكنك فسيح جنانه، أرجو الدعاء وقراءة الفاتحة، إنا لله وإنا إليه راجعون، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي في جنتي، صدق الله العظيم".

يذكر أن آخر أعمال سوزان نجم الدين فيلم "حملة فرعون"، بطولة عمرو سعد، محمد لطفي، روبي، رامز أمير، تأليف بيتر ميمي، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.