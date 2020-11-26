حرصت الفنانة إيمي سالم على تهنئة الفنان عمرو سعد بعيد ميلاده، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".
كل سنة وأنت طيب يا أبو رابي، كل سنة وأنت محقق اللي نفسك فيه".
نشرت"إيمي"، صورة لها برفقة عمرو، عبر خاصية "ستوري"، وكتبت عليها:"عيد ميلاد سعيد،
يذكر أن آخر أعمال إيمي سالم مسلسل "وضع أمني"، الذي تم عرضه في موسم رمضان 2017، بطولةعمرو سعد، ريهام حجاج، صلاح عبدالله، نهال عنبر، تأليف مصطفى حمدي، وإخراج مجدي أحمد علي، تدور أحداثه المسلسل في إطار درامي حول تجارة الآثار، وعلاقتها حول المافيا، وكل ما يتعلق بعالم هذه التجارة من خلال قصة حسن (عمرو سعد) الموظف بهيئة الآثار، عقب اكتشافه عملية تهريب وتزييف المخطوطات الأثرية.
كانت هذه تفاصيل خبر في عيد ميلاده.. إيمي سالم لـ عمرو سعد: كل سنة وأنت محقق اللي نفسك فيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.