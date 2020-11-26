في عيد ميلاده.. إيمي سالم لـ عمرو سعد: كل سنة وأنت محقق اللي نفسك فيه

حرصت الفنانة إيمي سالم على تهنئة الفنان عمرو سعد بعيد ميلاده، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".



نشرت"إيمي"، صورة لها برفقة عمرو، عبر خاصية "ستوري"، وكتبت عليها:"عيد ميلاد سعيد،

كل سنة وأنت طيب يا أبو رابي، كل سنة وأنت محقق اللي نفسك فيه".

يذكر أن آخر أعمال إيمي سالم مسلسل "وضع أمني"، الذي تم عرضه في موسم رمضان 2017، بطولة

عمرو سعد، ريهام حجاج، صلاح عبدالله، نهال عنبر، تأليف مصطفى حمدي، وإخراج مجدي أحمد علي، تدور أحداثه المسلسل في إطار درامي حول تجارة الآثار، وعلاقتها حول المافيا، وكل ما يتعلق بعالم هذه التجارة من خلال قصة حسن (عمرو سعد) الموظف بهيئة الآثار، عقب اكتشافه عملية تهريب وتزييف المخطوطات الأثرية.