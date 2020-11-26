تامر حسين:عامر منيب أكتر شخص محترم قابلته في حياتي

حرص الشاعر تامر حسين، على إحياء الذكرى التاسعة لوفاة الفنان عامر منيب، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".

نشر حسين، صورة تجمعه بالراحل، وعلق عليها قائلاً:"النهارده الذكرى السنوية التاسعة لحبيبى الراحل الخلوق الفنان عامر منيب الله يرحمه ويغفرله ويبارك فى بناته وأهل بيته أغلى الناس وأكتر الناس المحترمه اللى قابلتهم فى حياتى الفاتحة على روحه".

وأضاف قائلاً:"أقرب حلقة فى الكواليس ان شاء الله تكون "جيت على بالى، وحكاياتى معاه".

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يتميز تامر حسين بعلاقة فنية وإنسانية خاصة بالراحل عامر منيب رغم أن علاقة تعارفهما لم تتخطى 6 أشهر، لكنها أثرت في الكثير من الملامح الشخصية والفنية

لتامر حسين.

تعاون تامر فنياً مع الراحل منيب في آخر ألبوم له "حظي من السما" الذي صدر عام 2008 بـ4 أغنيات وهم"حظي من السما، جيت على بالي، عينيك قالت، عامل إيه في حياتك".

يذكر ان آخر الأعمال الكتابية لـ حسين، كانت من خلال أغنية "قولني كلام" للفنان تامر حسني، والتي سجلت أكثر من 11 مليون مشاهدة، من ألحان:تامر علي، توزيع:علي فتح الله، والتي ستتضمن ألبومه الجديد "خليك فولاذي" المقرر طرحه خلال الأيام القليلة الماضية.