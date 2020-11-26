أحمد صفوت ناعياً مارداونا: وداعآ يا سبب عشقى لكرة القدم

حرص الفنان أحمد صفوت على نعي أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".
وعلق عليها قائلاً:" كتير صنعوا تاريخ لكن مارادونا لوحده هو من صنع المستحيل، وداعآ يا سبب عشقى لكرة القدم"، وقد تفاعل معه الكثير من متابعيه عبر التعليقات، ودعوا له بالرحمة والمغفرة.
نشر"صفوت" صورة للاعب الكرة الراحل،
يذكر أن الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا، قد توفى أمس الأربعاء، عن عمر يناهز الـ 60 عاماً، إثر تعرضه لسكتة قلبية .
الجدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد صفوت حكاية"سنين وعدت"، ضمن حكايات مسلسل"إلا أنا"، بطوله أروي جودة، طارق عبدالعزيز، هبة عبدالغني، كارولين خليل.
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