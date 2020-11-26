في ذكرى وفاته التاسعة .. إيمي سالم للراحل عامر منيب: كنت مثالًا للراجل الطيب

أحيىت الفنانة إيمي سالم الذكرى التاسعة لوفاة المطرب عامر منيب، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".



نشرت"إيمي" صورة للمطرب الراحل برفقة بناته الثلاثة، عبر خاصية "ستوري"، وكتبت عليها:"الذكرى الثنوية، الله يرحمك ويغفرلك يا عامر، كنت

مثال للراجل الطيب".

يذكر أن المطرب الراحل عامر منيب قد رحل عن عالمنا في 26 نوفمبر عام 2011، بعد أن أصيب بسرطان القولون.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال إيمي سالم مسلسل "وضع أمني"، الذي تم

عرضه في موسم رمضان 2017، بطولة عمرو سعد، ريهام حجاج، صلاح عبدالله، نهال عنبر، تأليف مصطفى حمدي، وإخراج مجدي أحمد علي، تدور أحداثه المسلسل في إطار درامي حول تجارة الآثار، وعلاقتها حول المافيا، وكل ما يتعلق بعالم هذه التجارة من خلال قصة حسن (عمرو سعد) الموظف بهيئة الآثار، عقب اكتشافه عملية تهريب وتزييف المخطوطات الأثرية.