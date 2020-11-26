بالفيديو.. رانيا يوسف بتهز جبال لدعم الأهلي في نهائي أفريقيا

نشرت الفنانة رانيا يوسف، مقطع جديد لها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الجديد"فيسبوك".

ظهرت رانيا في الفيديو وهي ترقص على إحدى الاغاني المشجعة لفريق الاهلي، وعلقت عليه :"الثالثه شمال بتهز جبال وباعلي صوت دائما بنشجع الابطال الاهلي بطل أفريقيا باذن الله شجعوا الاحمر ".

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سيتم عرض المباراة النهائية بين فريقي الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، غداً في تمام الساعة الـ 9 مساءً.

يذكر ان رانيا تشارك حالياً في الجزء الثاني من مسلسل "الآنسة فرح"، والذي

يعرض على إحدى المنصات الترفيهية الشهيرة، وحقق نسبة متابعة عالية خاصة بعد نجاح الجزء الأول منه الذي تم عرضه في العام الماضي.

مسلسل "الآنسة فرح" بطولة أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول وهبة عبد العزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.

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