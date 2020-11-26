شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو سعد عن احتفال محبيه بعيد ميلاده: أول مرة أحس باليوم ده واللى جاى كله حلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم عمرو سعد على توجيه الشكر إلى كل من اهتموا بتهنئته بمناسبة عيد ميلاده والاحتفال به، وذلك من خلال رسالة شكر الجميع بها عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، وكشف من خلالها كم السعادة الذى شعر بسبب تلك المحبة التي ظهرت اليوم، وعلق "عمري ما اهتميت بيوم ميلادي لدرجة ان في ناس كتير بتتلخبط في التاريخ حتي جوجل نفسه بس النهاردة من ساعة ما صحيت ولقيت حجم اهتمام كتير عليا وانا حاسس كأنه واحد جديد وميلاد جديد، انا اول مرة احس بعيد الميلاد فعلا والله".

عمرو سعد على انستجرام وتابع: " شكراً لأهل بيتي واخواتي واصحابي وشكرا لكل الناس اللي فكروا في عمرو سعد وشكرا حتي للناس اللي اخدوا الشخصيات اللي با مثلها وحبوها او احترموها ونسيوا عمرو سعد كفايه عليا انهم فاكرين شئ عملته حتي لو بسيط لان هدفي من يوم ما بدأت التأثير والتغيير عن طريق شخصيات جسدتها مش عن طريق اي حاجة تاني". وأختتم: "بس بصراحة ساعات الحصان بيحتاج حتة سكر لزوم الطاقة انا متفائل جدا، دعواتكم واللي جاي كله جديد وحلو قوي ان شاء الله". من ناحية أخري يستعد النجم عمرو سعد لأحدث تجاربه من خلال مسلسل "عش الدبابير" الذى يجمعه مع النجم مصطفى شعبان للمرة الأولى فى الدراما التليفزيونية، ويشارك النجمين مصطفى شعبان وعمرو سعد فى البطولة كلاً من عمرو عبد الجليل، حنان مطاوع، ياسمين رئيس، وعدد كبير من الشباب وضيوف الشرف، ويتبقى شخصيتين نسائيتين سيتم الإعلان عنهما خلال الأيام المقبلة.

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