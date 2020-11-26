شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى تحتفل بعيد ميلادها بحضور ليلى علوى ويسرا وإلهام شاهين..فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة هند صبرى بعيد ميلادها وسط حضور مجموعة من أبرز النجمات مثل الهام شاهين، ليلى علوي، يسرا، بالإضافة إلى الإعلامية بوسى شلبى، والمخرجة ايناس الدغيدي، مثلما ظهر خلال أكثر من فيديو عبر استوري المذيعة بوسى شلبى، حيث ظهروا جميعاً أثناء إطفاء الشمع والاحتفال على طريقتهم الخاصة بعيد ميلاد النجمة التونسية التي طالما حققت نجاحات سواء على مستوي السينما أو الدراما منذ بزوغ نجمها.



عيد ميلاد هند صبرى

وحرصت الفنانة التونسية هند صبرى يوم السبت الماضى على شكر كل من هنأها بمناسبة عيد ميلادها، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام من خلال رسالة شكرت عبرها الجميع، ثم علقت عليها قائلة: "عيد بأية حال عدت يا عيد، أشكر الله على محبة أهلي وأصدقائي وعائلتي الكبيرة التي تشمل زملائي وجمهوري..أحبكم".



عيد ميلاد هند صبرى

وكانت النجمة ليلى علوى هنأت الفنانة التونسية هند صبرى بمناسبة عيد ميلادها الذى يوافق اليوم 20 نوفمبر، متمنية لها المزيد من الإبداع والتألق فى حياتها، ونشرت ليلى، عبر حسابها على تويتر، صورة لهند صبرى، أتبعتها بتعليق: "كل سنة وإنتى طيبة يا هند، وعقبال سنين كتير من الإبداع والأعمال المهمة والمتميزة".



عيد ميلاد هند صبرى

وتعد واحدة من أهم نجمات جيلها واستطاعت أن تصنع بصمة لنفسها وتضع اسمها فى قائمة النجمات اللاتى قدمن للسينما والدراما المصرية تاريخا فنيا من خلال الأدوار التى ظهرت بها، وجسدت خلالها أدوارا متنوعة تناولت العديد من الأزمات التى تواجهها المرأة المصرية.