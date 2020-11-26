شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة رومانسية من هنادى مهنى لزوجها أحمد خالد صالح فى عيد ميلاده.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة الشابة هنادي مهني رسالة رومانسية لزوجها الفنان أحمد خالد صالح بمناسبة عيد ميلاده الأول معها بعد زواجهما ، ونشرت هنادي صورة تجمعهما من شهر العسل في جزر المالديف، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، معلقة عليها قائلة: "عيد ميلاد سعيد لحبيبي، أتمنى أن تكون أيامك غامرة بالحب والسعادة والنجاح، وأن تحقق كل أمنياتك وأكثر، لأنك تستحق العالم أحبك بكل ما لدى".



هنادي مهني

وكانت قد طرحت هنادى مهنا، كليب أول أغنياتها التى تقتحم بها عالم الغناء بعنوان "أول كلام"، وتضمن الكليب مشاهد من حفل زفافها على الفنان أحمد خالد صالح، وأهدتها له كما ظهر فى أول الكليب الذى تزين بجملة "إهداء إلى أحمد"، وهى من كلمات محمد عاطف، ألحان مدين، توزيع أحمد عادل، بيانو الموسيقار هانى مهنا، جتيار مصطفى نصر، وهندسة صوت خالد رؤوف.



هنادي مهني واحمد خالد صالح

ونشرت هنادى، الأغنية عبر حسابها على انستجرام، صحبتها بتعليق: "It’s wedding song o’clock"، "إنها أغنية الزفاف".

واحتفلت هنادى مهنا وأحمد خالد صالح، بحفل زفافهما مطلع الشهر الحالى، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وحضر الحفل كوكبة من نجوم الفن وأحيا الفرح نجم الجيل تامر حسنى والنجم حكيم.

وظهرت بوادر قصة حب بين هنادى مهنا وأحمد خالد صالح بعدما ظهرا فى أكثر من مناسبة سويًا، قبل إعلان خطبتهما، مثل مهرجان القاهرة السينمائى الدولى الـ41، إضافة إلى ظهورهما فى حفل توزيع جوائز إذاعة "إنيرجى"، حيث تم تكريمهما كأفضل ممثل شاب وشابة لتنشر هنادى صورة تجمعهما وتعلق عليها: "داعمى الأول الذى أعطانى الأمل عندما لم يكن لدى أى أمل.. شكرًا لك على كل ما فعلته، وإن شاء الله ننجح سويا طوال الوقت".