شكرا لقرائتكم خبر عن نصف مليون استرلينى للمشردين.. مفاجأة ريان رينولدز وزوجته قبل الكريسماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع اقتراب أعياد الكريسماس فضل النجم ريان رينولدز تقديم هدية أعياد الميلاد، على طريقته الخاصة حيث تبرع بمبلغ نصف مليون جنيه إسترليني هو وزوجته الممثلة بلاك ليفلي لصالح المشردين والمعرضين للخطر، والفقراء من أبناء موطنه الأصلي، في مدينة فانكوفور ببريطانيا حيث تبرعا لصالح أحد المراكز الراعية لهم، وأعلن المركز عن شكره للثنائي ريان رينولدز وليفلى لما يحملوه من مسئولية كبيرة على عاتقهم وادراكهم لحجم شهرتهم ودورهم الاجتماعي من خلال هذا التبرع.



المركز يشكرهما

من ناحية أخري كشفت بعض التقارير الأجنبية، عن صفقة النجم العالمي ريان رينولدز التي اتمها وهى امتلاكه نادى لكرة القدم فى الدورى الويلزى، بالتعاون مع النجم العالمي روب مكيلهينى، في صفقة جديدة فى مسيرتهما خارج نظاق عالم التمثيل والفن.

ووفقاً لصحيفة فاريتى، فإن النجم العالمي ريان رينولدز، امتلك نادي ريكسهام أيه أف سى، والذي يقع مقره فى مدينة ويلز، ويلعب فى الدورى الوطني للدرجة الخامسة، ويقترب من الصعود للدرجة الأعلى فى الدورى مقابل 4 نقاط فى انتظار حصدها بالمباريات القادمة.

ومن المقرر أن يستغل النجمان شهرتهما في العالم للترويج للنادي الجديد الذي استثمرا فيه بدون دفع اي مقدم لملاك النادي الأساسيين، لحين الانتهاء من فترة التجهيزات وانهاء الصفقة مقابل 2.64 مليون دولار بما يعادل 2 مليون جنيه إسترليني.