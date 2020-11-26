خاص- بعد غياب 17 عاما.. حسن فؤاد يعود للدراما مع "أهل الشر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

بعد 17 عاما من مشاركته في بطولة مسلسل "خان القناديل"، يستعد الفنان حسن فؤاد لتصوير أول مشاهده في مسلسل "أهل الشر"، الذي يشاركه بطولته الفنان أحمد عبد العزيز ، والفنانة فادية عبد الغني، والفنان أحمد هارون.

حسن في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال،:" المسلسل تدور أحداثه في قلب الصعيد، وأقدم به شخصية شاب لديه حلم أن يصبح مطربا، ويواجه مشاكل عديدة، وأغني بالعمل مجموعة من الأغاني بالإضافة للمقدمة والنهاية، وهي من أشعار محمد جلال، وألحان ممدوح صلاح".

وأضاف،:"سعيد أن تكون العودة الدرامية مع المخرج الكبير هاني إسماعيل، والمؤلف أشرف الجندى، ومع أبطاله الفنان أحمد عبدالعزيز، الفنانة فادية عبد الغني، والفنان أحمد هارون ، الذي أقدم بالمسلسل دور شقيقه ، ومن المقرر أن نبدأ التصوير في ديسمبر المقبل".

حسن انتهى مؤخرا من تصوير مشاهده في مسرحية "السلطانية" المقرر عرضها تليفزيونيا، و"أون لاين" عبر قناة وزارة الثقافة على موقع يوتيوب، وكتب لها المعالجة المسرحية والأغاني الشاعر فوزي إبراهيم، وهي مستوحاة من الأوبريت الإذاعي الذي كتبه، الشاعر عبد الفتاح مصطفى، وتشارك في البطولة لقاء سويدان، ومن إخراج المخرج القدير مراد منير.