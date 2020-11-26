12 مشتركاً من نجوم العالم العربي يتنافسون في "انت مين ؟" على MBC

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

أعلنت "مجموعة MBC" عن بدء تصوير برنامج "The Masked Singer- إنت مين؟" بصيغته العربية، والذي سيبدأ عرضه اعتباراً من 9 ديسمبر على قنوات المجموعة، وهو فورمات عالمي، وأحد أضخم البرامج الترفيهية، ويقدم فكرة مبتكرة وغير تقليدية.

12 نجماً من مختلف أنحاء العالم العربي، يأتون من مجالات عدة، يقفون على المسرح متنكرين بأزياء معينة لتقديم استعراضات غنائية، وعلى المحققين الأربعة الذين يراقبون ويستمعون معرفة هوية النجوم وذلك من خلال دلائل ومعلومات وحركات وتفاصيل وتقارير مرتبطة بشخصية كل نجم، ويشارك الجمهور من المنزل فريق المحققين في كشف المستور ومعرفة هوية النجوم.

يتولى أربعة فنانين من العالم العربي مهمة المحققين وهم: سيرين عبد النور، مهند الحمدي، حسن الرداد وقصي خولي. وسيقومون بالتعاون مع الجمهور في الاستديو عبر التصويت لاستبعاد مشترك واحد وكشف هويته مع نهاية كل حلقة من حلقات البرنامج الذي تقدّمه أنابيلا هلال.