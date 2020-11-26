تفاصيل وموعد عرض "إخناتون عوني" في المسرح بدار الأوبرا

يعود الفنان العربى الكبير وليد عوني مجددًا إلى دار الأوبرا بعرض (إخناتون.. غبار النور)، والذى يعاد تقديمه على خشبة المسرح الكبير فى الثامنة مساء يومي 26 ، و29 نوفمبر الجارى مع أبطال فرقة الرقص المسرحى الحديث.

تدور الفكرة الأساسية حول (التعصب) كحالة سلبية تدمر الإنسانية، وذلك فى إطار مسرحى راقص من خلال الفرعون صاحب مبدأ توحيد الألهة فى مصر القديمة، مؤكداً على الإصلاحات التى قام بها فى مدينته "تل العمارنة"، وفك رموز الحالة الفكرية التي تجلى بها "إخناتون" مستخدماً حكمته للوصول إلى النور، والذى يتحول إلى غبار بعد دمار تلك المدينة فى صراع متعصب مع الكهنة ورجال الدين.

أقرأ ايضًا \\ بحضور وزير الثقافة.. تكريم اسم الفنانين "محمود عزمى" و "وليد عونى" في سينما مصر

معلناً عن أن التعصب يدمر الشعوب جاعلاً منهم لاجئين، تماما كراكبى مراكب الشمس للإنتقال، كذلك نحن نركب مراكب الهجرة فى البحار لنموت فيها فالتاريخ و الحاضر مترابطين.

جدير بالذكر أن أخر أعمال (عونى) بعنوان "دموع حديد" والذى تناول حياة المعمارية العربية الراحلة زها حديد، ضمن أشهر أعماله الأخرى Lشهرزاد كورساكوف)، (صحراء شادى عبد السلام)، (سقوط إيكاروس)، (أسرار سمرقند) و(محمود مختار ورياح الخماسين).

بالإضافة إلى قيامه بإخراج العديد من المناسبات القومية والحفلات الدولية أهمها: إفتتاح ترميم تمثال ابو الهول، إفتتاح مكتبة الإسكندرية ودورة الألعاب 2005.

يعد (وليد عونى) هو المؤسس والأب الروحى لفرقة الرقص المسرحى الحديث المصري، وهى الأولى من نوعها فى

الوطن العربى حيث أحرزت نجاحات كبيرة من خلال تناول موضوعات متخصصة فى الفنون والحضارة المصرية والعربية وغيرها.

كما أسس مع صندوق التنمية الثقافية مدرسة لتعليم فنون الرقص المسرحى الحديث بمركز الإبداع الفنى عند إنشاؤه عام 2001، كما أسس أول مهرجان دولى للرقص الحديث عام 2009.

حصل "عونى" على العديد من التكريمات منها: الوسام اليابانى للفنون، وسام الشرف برتبة فارس من الجمهورية اللبنانية ووسام الفن والأدب الفرنسى، كما سجل إسمه فى الموسوعة الأمريكية العالمية لفنون الرقص بإعتباره أحد أهم مؤسسى حركة الرقص المعاصر فى مصر والعالم العربى (مع محمود رضا "الفولكلور" و عبد المنعم كامل"البالية").

تأسست فرقة الرقص المسرحى الحديث المصري عام 1993، قدمت الفرقة أكثر من 26 عرضاً فنياً وشاركت فى الكثير من المهرجانات الدولية والأوبرات العالمية وسافرت إلى معظم الدول الأوروبية وأمريكا والصين وكوريا الدول العربية وقدمت عروضها على أكبر وأهم المسارح والأوبرات الدولية منها: أوبرا فرانكفورت، أوبرا بكين وأوبرا كوريجنانو (بإيطاليا).