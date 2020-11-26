محمد علي رزق عن تزايد مصابي كورونا: نحضر الكيك علشان نلحق الحظر من أوله

علق الفنان محمد علي رزق على تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".

كتب "رزق" عبر صفحته قائلًا: "معنديش معلومة.. بس كل المؤشرات بتقول إننا رايحين لحظر.. يعني إجازة علشان الطقس والجو حلو جداً.. الأعداد بتتزايد ورجعنا بقينا ٣٠٠ وزيادة

في اليوم".

وتابع: "فياريت إللي مش مرتبط يلحق يرتبط.. وإللي ناوي يفركش يتك عالصبر شوية.. ونحضر الكيك علشان نلحق الحظر من أوله".

يذكر أنه يُعرض حاليًا للفنان محمد علي رزق مسلسل "خيط حرير" للنجمة مي عزالدين، ويشار كه البطولة كل من

محمود عبدالمغني، سوسن بدر، نيكولا معوض، مى سليم، هنادى مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخي، ولاء الشريف، عبدالرحيم حسن، حنان سليمان، أحمد صيام، أحمد خليل، ياسمين رحمي، يوسف عثمان، ممدوح الشناوي، حازم سمير، إنتاج شركة سينرجي، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج إبراهيم فخر.

تدور الأحداث في إطار دراما اجتماعية، حيث إحدى الزوجات التي يتوفى زوجها، ويتركها تعاني مع زوجته السابقة وابنه، في حقها بالميراث.