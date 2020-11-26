عصام السقا لـ "الـوفـد": خالد في ربع قيراط يشبه مجموعة كبيرة من جيلنا

أعرب الفنان عصام السقا عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته حدوتة "ربع قيراط" ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا".

وأكد "السقا" في تصريحات خاصة لـ "بـوابـة الـوفـد" أن شخصية خالد تشبه قاعدة كبيرة من جيلنا محترم وجدع وبيقف جنب الناس ويعرف كيفية التعبير عن نفسه، وأضاف كما يساعد بدون مقابل فهو ابن بلد وشاب مكافح وهذه ضمن الأسباب التي جعلتني أتحمس لتقديمه.

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وأضاف : "شخصية خالد كان شخصيه سلسله في البدايه لكن التحول الذي حدث في نصف الحلقات هو الذي كان به مجهود وهو كيف بعد ما جعلت الناس تحبك وتدعمك يشعروا بالتحول التدريجي اللي حصل فيه وده اللي ربنا وفق فيه الحمدلله".

حكاية "ربع قيراط" تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، وبطولة ريهام عبد

الغفور، مصطفى درويش، نادية رشاد، محمد الصاوي، محمد على رزق، سناء يوسف، إبراهيم السمان، شاهيستا سعد، عصام السقا، رضوى جودة، محمد رضوان، محمد درويش، محمد الأحمدي، بسمة ماهر، رشا أمين، محمود يسرى عبد المنعم رياض أحمد عثمان.

"ربع قيراط" هى الحكاية السابعة من مسلسل "إلا أنا" والتى تمت إضافتها مؤخرا، بعدما تم عرض حكايات العمل الـ6 الأساسيين وهى "بنات موسى" بطولة وفاء عامر، و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصى" بطولة شيرى عادل، و"ضى القمر" بطولة كندة علوش، و"لازم أعيش" بطولة جميلة عوض".