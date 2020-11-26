تراند اليوم : رانيا منصور .. عن الأناقة والجمال نتحدث – إتفرج

شاركت الفنانة رانيا منصور، جمهورها ومتابعيها، بصورة جديدة من دبي، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت رانيا منصور بإطلالة ساحرة حيث ارتدت “فستان” باللون البينك مكشوف الظهر والكتفين وتركت شعرها القصير منسدلا على كتفيها واعتمدت علي الماكياج الذي يبرز ملامحها و علقت قائلة:”صباح الخير”.

وتشارك رانيا منصور في مسلسل أسود فاتح وتدور أحداثه في إطار اجتماعي يناقش القضايا العصرية، بطولة نخبة من الفنانين من بينهم هيفاء وهبي، أحمد فهمي، عمر السعيد، رانيا منصور، فراس سعيد، شريف سلامة، صبري فواز، تأليف أمين جمال، ومن إخراج كريم العدل.

أسود فاتح هو مسلسل لبنانى مصرى يحكى قصة رانيا خطاب التى تمثلها هيفاء وهبى وهى سيدة من عائلة خطاب وهى من أكبر عائلات خطاب، وهم من أصحاب المصانع والشركات وتصدير المواد الغذائية وخلال أحداث المسلسل تحدث لها أزمة مالية حتى تفلس، وتلجأ إلى زاهر صدقى الذى يقوم بدوره الممثل ناصر سيف وهو صاحب أكبر قناة فضائية، وتحاول أن تعمل معه شركة مشتركة بينهم.

نالت رانيا منصور، إشادات عديدة من جمهور السوشيال ميديا عن دورها في مسلسل “أسود فاتح”، أمام النجمة هيفاء وهبي.

وجسدت “رانيا” في المسلسل دور “آية” التي تكشف معاناتها مع سرطان المخ، حيث تخلت الفنانة في معظم الحلقات عن الظهور بشعرها، حيث ظهرت “صلعاء”.

يذكر أن آخر أعمال رانيا منصور، مسلسل نصيبي وقسمتك في حكاية “بدلة جديدة” مع شريف سلامة.

الحكاية الرابعة من مسلسل “نصيبي وقسمتك” من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد جمعة، بطولة شريف سلامة ورانيا منصور وشقيقتها نورهان وسلوى عثمان.

شاركت رانيا منصور خلال موسم دراما رمضان 2019 بمسلسل “ابن أصول” مع حمادة هلال فى عمل من تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد بكير، وإنتاج شركة سينرجى، حيث لعبت فيه دور زوجة حمادة هلال تعانى من أزمات بسبب حماتها.

مسلسل “ابن أصول” تدور أحداثه فى إطار اجتماعى به خط كوميدى وذلك من خلال رجل يمتلك شركة ألماس ومحلات ذهب وهو شخص مقتدر ومحترم ويتمتع بخفة الظل ومع تطور الأحداث يدخل حياته أشياء كثيرة تعكر صفوها.

كما شاركت في مسلسل “ضد مجهول” بطولة غادة عبد الرازق، روجينا، حنان مطاوع، دياب، أحمد سعيد عبد الغنى، رانيا منصور، محمد كيلانى، ومحمد دشوقى، والطفلة جومانا فؤاد – ابنة الفنانة لقاء سويدان – وهلا السعيد ومها نصار، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسى.

مسلسل “ضد مجهول” تدور أحداثه فى إطار من الغموض والإثارة حول مهندسة ديكور تدعى “ندى وصفى” متزوجة ولديها ابنة، تحدث خلافات كبيرة بينها وبين زوجها الذي يعترض على عملها واهتمامها الزائد به وتأخرها كل يوم، وبعد ذلك يقوم بتخييرها بينه وبين عملها، إلا أنها تختار عملها ويطلقها ويحرمها من ابنتها الوحيدة، وتمر بحادث كبير يقلب حياتها رأسا على عقب، وتقتل ابنتها بعد تعرضها للاغتصاب، وتبحث ندى عن القاتل.

كان آخر أعمال رانيا منصور السينمائية فيلم “ليلة حب”، وتدور قصة الفيلم في إطار اجتماعي حول مجموعة من الأقارب يتقابلون بعد فترة غياب طويلة تصل سنوات، وهو ما ينتج عنه عدة مواجهات بينهم بسبب الاختلافات التي طرأت عليهم وعلى طباعهم وهو ما يؤدي نشوب العديد من الخلافات.

الفيلم من بطولة رانيا يوسف، هبة مجدي، رانيا منصور، نور محمود، سمر جابر، سيف هاني، وهو من تأليف رانيا البشبيشي، وسيناريو وإخراج رضا عبد الرازق.