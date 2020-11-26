الإعلان عن خليفة جوني ديب في فيلم "فانتاستك بيستز 3"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - غادر النجم جوني ديب سلسلة أفلام "فانتاستك بيستز" (Fantastic Beasts)، مطلع الشهر الجاري، ما أثار قضية التفكير في الممثل الذي سيخلفه.

وجاء قرار جوني ديب بمغادرة الجزء الجديد من السلسلة بعد أيام من خسارته قضية تشهير بسبب مقال صحفي وصفه بأنه "ضارب زوجته".

وأعلنت شركة "وارنر بروز" للإنتاج السينمائي رسميا اختيار الممثل الدنماركي مادس ميكلسن، لخلافة جوني ديب في بطولة فيلم الخيال العلمي الشهير (Fantastic Beast 3).

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، فإن ما تردد من أنباء حول استبدال ديب بميكلسن كانت صحيحة رغم نفي الأخير، بعد تأكيد مصدر صحفي قوي مطلع من داخل شركة "وارنر بروز" لهذا القرار.

وقالت الصحيفة إن هذا التأكيد جاء من جانب مجلة (Entertainment Weekly)، أشهر مجلة فن ومنوعات في الولايات المتحدة، والمعروفة بكونها سباقة في الكشف عن الأخبار الحاسمة في هوليوود.

وأفادت "ديلي ميل"، بأن مادس ميكلسن ، سيجسد شخصية "جريندلوالد" بدلا من جوني ديب في الأجزاء المقبلة من أفلام (Fantastic Beasts) ولم تعلن عن أي تفاصيل إضافية تتعلق بالفيلم أو موعد تصويره.