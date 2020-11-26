نجوم الفن ينعون مارادونا.. وداعا أسطورة الماضي والحاضر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حرص عدد من نجوم الفن في الوطن العربي على نعي أسطورة كرة القدم، الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا.

ورحل مارادونا عن عالمنا مساء الأربعاء عن عمر ناهز 60 عاما، إثر إصابته بأزمة قلبية.

ونشر المطرب المصري محمد حماقي صورة مارادونا عبر حسابه الشخصي على موقع "أنستقرام"، وأرفقها بتعليق: "أول مرة شُفته كانت في كأس العالم ٨٢، كنت طفل صغير لسه ببتدي أهتم بالكورة، وفعلاً حبيت الكورة بسببه.. وفي كأس العالم ٨٦ كانت عيلتي كلها بتشجع البرازيل، وأنا كنت الوحيد اللي بشجع الأرچنتين بسببه، وراهنتهم كلهم إن الأرچنتين هتاخد كاس العالم، قعدوا يضحكوا عليا".





وتابع حماقي: "بس في الآخر أنا اللي كسبت، وثقتي فيه وفي فريقه كانت في محلها، وكسبوا البطولة.. مش قادر أوصف قد إيه أنا زعلان على رحيله، حاسس إني فقدت صديق ليا، وداعا مارادونا".

وتعبيرا عن حزنه لوفاة مارادونا كتب الفنان المصري حسن الرداد عبر موقع فيسبوك: "دييجو أرماندو مارادونا، اللاعب الوحيد اللى حافظ اسمه الثلاثي، حبيت كرة القدم بسببه، وبقيت بشجع منتخب الأرجنتين حتى الآن بسببه، فعلا أنا زعلت على خبر وفاته جدا مش مجرد بوست بكتبه لوفاة شخصية عالمية، الوداع يا أعظم لاعب كرة قدم في التاريخ، الوداع مارادونا".

كما نشرت النجمة المصرية رانيا فريد شوقي صورة اللاعب الأسطورة وهو مرتد قميصه رقم 10، وكتبت "وداعا مارادونا".

أما نجم الكوميديا المصري محمد هنيدي فعلق على فيسبوك قائلا: "أسطورة الماضي والحاضر"، وكتب أيضا على تويتر قائلا "مارادونا، واحد من اللي حببونا في الكورة".





وتفاعلت المطربة اللبنانية نيكول سابا مع الخبر الحزين ونشرت صور لمارادونا، عبر حسابها على "أنستقرام"، وعلقت :"أرقد بسلام يا أسطورة".

فيما كتبت المطربة اللبنانية يارا عبر تويتر "رحم الله الأسطورة، سوف تبقى صورته خالدة في أذهان الجميع".

ويعد مارادونا من أبرز نجوم كرة القدم على مر التاريخ، ويعتبر من أساطير كرة القدم الأرجنتينية، حيث قاد منتخب بلاده لتحقيق بطولة كأس العالم عام 1986 في المكسيك.