فن ومشاهير

عيد ميلادها.. 15 صورة تكشف كيف أصبحت بوسى إيقونة جمال

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/15
  • 2/15
  • 3/15
  • 4/15
  • 5/15
  • 6/15
  • 7/15
  • 8/15
  • 9/15
  • 10/15
  • 11/15
  • 12/15
  • 13/15
  • 14/15
  • 15/15

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلادها.. 15 صورة تكشف كيف أصبحت بوسى إيقونة جمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة مى نور الشريف بعيد ميلاد والدتها النجمة بوسى، الموافق اليوم الخميس 26 نوفمبر، والذى يصادف أيضا عيد ميلاد زوج شقيقتها الكبرى سارة، ونشرت مى مجموعة صور من الاحتفال العائلى فى منزل الأسرة، بحضور عدد من أصدقائهم منهم الفنانة هدى رمزى فى أحدث ظهور لها، والإعلامية بوسى شلبى، وعلقت عليها عبر حسابها الرسمى بموقع "إنستجرام" "كل سنة وخميس أخويا وأمى حبيبتى طيبيين يا رب سنة سعيدة بالصحة والنجاح ومنورين حياتنا".

والنجمة بوسى تعتبر أيقونة جمال وسط نجمات جيلها منذ ظهورها وحتى الآن، وبمناسبة عيد ميلادها ننشر 15 صورة تكشف كيف أصبحت بوسي إيقونة جمال منذ ظهورها حتي الان .

_315x420_31cd9746711b84f685b22053b5483d0aed00488d8d198556d1e720d8f378576f
26726bba-1365-4203-ab2e-c4a8c217bb6f_16x9_1200x676

 

68367-15634580334236019
 

 

167056a165915cc4685e63be47041040

 

 

3759221-2053623276

 

20180213_013319_2692

 

9998876133

 

20200615185953484

 

Boussi

 

images (1)

 

images

 

بوسى
بوسى

 

بوسي ونور الشريف
بوسي ونور الشريف

 

بوسي
بوسي

 

وهذه معلومات قد لا تعرفها عن بوسي في عيد ميلادها

1-كانت بدايتها في سن العاشرة من عمرها، بالظهور الأول ومشاركتها في مسلسل "جنة الأطفال".

2- اسمها الحقيقي هو صافيناز مصطفى قدري. ولدت في نوفمبر عام 1953 في حي شبرا بالقاهرة.

3- تخرجت في كلية التجارة جامعة القاهرة عام 1977.

4- تزوجت من الفنان نور الشريف عام 1972 وأنجبا "سارة ومي" وتم الطلاق بينهما عام 2006، ومن ثم عادا مرة أخرى عام 2015 قبل وفاته في نفس العام.

5-من أبرز أعمالها السينمائية "سيقان في الوحل، سنة أولى حب، أونكل زيزو حبيبي، حبيبي دائماً، إعدام ميت".

6-من أبرز أعمالها الدرامية مسلسل "خالتى صفية والدير، الحرملك، قيد عائلي".

7-من أبرز أعمالها المسرحية "جوليو ورومييت، وعالم قطط وروحية اتخطفت، وبيت الدمية

كانت هذه تفاصيل خبر عيد ميلادها.. 15 صورة تكشف كيف أصبحت بوسى إيقونة جمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

"