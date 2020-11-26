شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلادها.. 15 صورة تكشف كيف أصبحت بوسى إيقونة جمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة مى نور الشريف بعيد ميلاد والدتها النجمة بوسى، الموافق اليوم الخميس 26 نوفمبر، والذى يصادف أيضا عيد ميلاد زوج شقيقتها الكبرى سارة، ونشرت مى مجموعة صور من الاحتفال العائلى فى منزل الأسرة، بحضور عدد من أصدقائهم منهم الفنانة هدى رمزى فى أحدث ظهور لها، والإعلامية بوسى شلبى، وعلقت عليها عبر حسابها الرسمى بموقع "إنستجرام" "كل سنة وخميس أخويا وأمى حبيبتى طيبيين يا رب سنة سعيدة بالصحة والنجاح ومنورين حياتنا".

والنجمة بوسى تعتبر أيقونة جمال وسط نجمات جيلها منذ ظهورها وحتى الآن، وبمناسبة عيد ميلادها ننشر 15 صورة تكشف كيف أصبحت بوسي إيقونة جمال منذ ظهورها حتي الان .







بوسى



بوسي ونور الشريف



بوسي

1-كانت بدايتها في سن العاشرة من عمرها، بالظهور الأول ومشاركتها في مسلسل "جنة الأطفال".

2- اسمها الحقيقي هو صافيناز مصطفى قدري. ولدت في نوفمبر عام 1953 في حي شبرا بالقاهرة.

3- تخرجت في كلية التجارة جامعة القاهرة عام 1977.

4- تزوجت من الفنان نور الشريف عام 1972 وأنجبا "سارة ومي" وتم الطلاق بينهما عام 2006، ومن ثم عادا مرة أخرى عام 2015 قبل وفاته في نفس العام.

5-من أبرز أعمالها السينمائية "سيقان في الوحل، سنة أولى حب، أونكل زيزو حبيبي، حبيبي دائماً، إعدام ميت".

6-من أبرز أعمالها الدرامية مسلسل "خالتى صفية والدير، الحرملك، قيد عائلي".

7-من أبرز أعمالها المسرحية "جوليو ورومييت، وعالم قطط وروحية اتخطفت، وبيت الدمية