شكرا لقرائتكم خبر عن جنيفر لوبيز بمعطف من الفراء Coach سعره 1700 جنية إسترلينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الانتقادات تم توجيهها على وسائل التواصل الاجتماعى لـ جنيفر لوبيز وخطيبها لاعب البيسبول الشهير أليكس رودريجيز لسفرهم على متن طائرة خاصة إلى نيويورك من أجل الاحتفال بعيد الشكر بعد أن ناشد مركز السيطرة على الأمراض الأمريكيين عدم السفر لقضاء العطلة وسط زيادة فى حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقد ظهرت جنيفر لوبيز مساء أمس الثلاثاء وهى بصحبة خطيبها لاعب البيسبول الشهير أليكس رودريجيز خلال توجههما إلى نيويورك للتنزه مع توأم جنيفر البالغان من العمر 12 عاما ( ماكس وإيمى ) من زوجها السابق النجم العالمى مارك أنتونى.

ظهرت جنيفر لوبيز البالغة من العمر 51 عاما، وهى ترتدى معطفا طويلا من الفراء يحمل توقيع دار أزياء " Coach " وصل سعره إلى 1700 جنيه إسترلينى، ولم تنسى النجمة الشهيرة أن تكمل أناقتها بارتداء قناع واقى من فيروس كورونا ، لكنه قناع مطرز بالفصوص اللامعة.



جنيفر لوبيز (5)

ويتوقع البعض أن الوقاية من فيروس كورونا فى ذهن جنيفر لوبيز تتلخص وتتمثل فقط فى ارتداء لوبيز وأسرتها القناع الواقى، وذلك يرجع إلى أنها كسرت كل الدعوات بضرورة عدم السفر بالعطلة خوفا من تزايد الحالات.



جنيفر لوبيز (6)



لوبيز و اسرتها (1)



لوبيز و اسرتها (2)