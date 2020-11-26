خاتم عقيق.. تفاصيل زيارة الصادق المهدي لمحمد منير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة

عن عمر يناهز 84 عاما رحل صباح اليوم رئيس حزب الأمة السوداني ورئيس الوزراء الأسبق الصادق المهدي، عقب إصابته بفيروس كورونا، ويعد الراحل صديقا مقربا للفنان محمدمنير، إذ جمعتهما صداقة امتدت 20 عاما

وكان الصادق المهدي قد قام في مايو 2018، بزيارة محمد منير في منزله عقب الجراحة التي خضع لها وقتها، وهي الزيارة التي وصفها منير في تصريحات لمصراوي بالتاريخية، وجاءت تعميقا لصداقة وطيدة تجمعه مع الإمام وأسرته

وكان منير قد أعرب عن سعادته بالزيارة، وكتب عبر صفحاته الرسمية بموقع التواصل: "نعم إنها زيارة تاريخية أي شرف وأي فخر زيارتك لي أيها الإمام الصادق، متعك الله بالصحة والعافية شكرًا من أعماق قلبي".

ومن جهته قال منير في تصريح سابق: "تربطني صداقة قوية برئيس وزراء السودان الأسبق ورئيس حزب الأمة السوداني منذ أكثر من 20 عاماً، الزيارة التاريخية تضاف إلى تاريخي أيضا، وسعدت برأيه بأعمالي، وأهداني مؤلفاته وخاتما من العقيق".

وأعلن مجلس الوزراء الانتقالي بالسودان حالة الحداد العام لمدة ثلاثة أيام ابتداءاً من اليوم الخميس ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٠م، كما وجه بتنكيس الأعلام في جميع مرافق الدولة ومؤسساتها داخل البلاد، والسفارات السودانية في الخارج، حداداً على وفاة السيد الإمام الصادق المهدي، رئيس الوزراء الأسبق، وزعيم حزب الأمة، وإمام الأنصار، الذي توفي عن عمر يناهز 84 عاما، بعد إصابته بفيروس كورونا