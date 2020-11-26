بعد 9سنوات.. موقف إنساني للراحل عامر منيب يكشفه هاني الصغير‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

"جدعنة عامر منيب" من الصفات التي يتحدث عنها رفاق مشوار الفنان الراحل باستمرار، ومع احتفالنا بالذكرى التاسعة لرحيله اليوم، يكشف الشاعر هاني الصغير عما حدث بينهما عند تقديم أغنية: "ليه".

الشاعر هاني الصغير في تصريح خاص لـ"الخليج 365" قال: "الواقعة واحدة من بين الكثير من المواقف التي يصعب حصرها عن جدعنة الفنان الراحل عامر منيب، معي ومع الكثيرين غيري".

وأضاف: "كان الفنان الراحل قد اتفق معي على تقديم أغنية من كلماتي بعنوان: (ليه لما أنت مني)، من ألحان الملحن وليد سعد، وكانت العادة وقتها أن يسدد المطرب مستحقات الأغنية في اليوم الذي يسجلها، ولكن تصادف أن زوجتي كانت على وشك إجراء جراحة قيصرية لولادة ابنتي الكبرى".

وأضاف: "ذهبت إلى الأستوديو لمقابلة الفنان عامر منيب، ووجدته يسجل أغنية أخرى، وأخبرته رحمه الله أنني سأكتب له التنازل عن أغنيتي لحاجتي للمال بسبب ظروف الولادة، وطلب مني أنتظره حتى يذهب لشراء إفطارا نتناوله معًا، وبعد حوالي الساعة عاد ليعطيني الفلوس، وفوجئت بأنها تزيد على المتفق عليه، وأخبرته بذلك".

وتابع الشاعر ليقول: "وجدت ابن البلد الجدع عامر منيب يقول لي: (دي هدية المولود، بس فيه حاجة أقولك عليها، أقسم بالله العظيم لو احتجت حاجة تانية، وأنت في المستشفى، ومقلتش هزعل منك ومش هكلمك تاني".

الصغير اختتم بالقول: "عامر منيب رحمه الله له مواقف كثيرة مع كل الناس، تؤكد بالفعل أنه ابن البلد الراجل صاحب صاحبه".

عامر منيب طرح أول ألبوماته بعنوان: "لمحى" عام 1990، والذي كانت بمثابة انطلاقة قوية له وقدم بعدها 11 ألبومًا، أبرزها: "يا قلبي، أول حب، علمتك، فاكر، أيام وليالي، وكل ثانية معاك"، وغيرها.

ولعب الراحل بطولة 4 أفلام سينمائية، أولها في عام 2002 "سحر العيون" مع النجمتين نيللي كريم وحلا شيحة، ثم " كيمو وأنتيمو" شاركته فيه الفنانة مي عز الدين، وبعدهُ "كامل الأوصاف" للمرة الثانية مع حلا شيحة، وأخيرًا فيلم "الغواص" مع القدير حسن حسنى وداليا البحيري.

وأصيب عامر بورم في القولون، وذهب إلى ألمانيا للخضوع لجراحة لاستئصاله، وتوفي بعد عودته إلى مصر يوم 26 نوفمبر عام 2011 عن عمر ناهز الـ48 عامًا، وشيعت جنازته من مسجد رابعة العدوية بمدينة نصر، ودفن في نفس قبر جدته ماري منيب بمدينة نصر، وأقيم العزاء في مسجد ودار مناسبات الشرطة.