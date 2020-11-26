إليسا تحتفل باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتفلت الفنانة اللبنانية إليسا، باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر.

وعلقت: "اليوم بتنطلق الفترة السنوية اللي بيحددها العالم لمناهضة العنف ضد المرأة، رسالة أمل إنو نخلص من العنف تا ما نعود نعمل هيك مبادرات ونصير بعالم بيحترم كل إنسان وبيمنع العنف، وبيقتنع إنو المرأة منها كائن دوني وواجب كل شخص يحترمها".

وحددت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 25 نوفمبر، هو اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، لرفع الوعي حول مدى حجم المشكلات التي تتعرض لها المرأة حول العالم.