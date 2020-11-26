برعاية وزيرة الثقافة المواهب الذهبية تُضىء مسرح الجمهورية

تشهد الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، حفل ختام و توزيع جوائز الدورة الثالثة من مسابقة "المواهب الذهبية" لأصحاب الهمم، التى ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع جمعية "البلد اليوم"، برئاسة الدكتور محمد عبدالغني، وذلك فى السابعة مساء الأحد 29 نوفمبر بمسرح الجمهورية.

صرح بذلك الدكتور فتحى عبدالوهاب، رئيس قطاع الصندوق، وأضاف أن المسابقة تأتى فى إطار اهتمام الدولة المصرية بأصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع، وأضاف أنه تقدم للمسابقة هذا العام "300 متسابق" من مختلف محافظات مصر منها: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، بورسعيد، السويس،

الفيوم، الشرقية، المنصورة، قنا، المنيا، سوهاج، الأقصر، الغربية، القليوبية، مطروح، جنوب الوادي، والجديد في هذا الموسم مشاركة طلبة الجامعات المصرية منها: جامعة الأزهر، جامعة جنوب الوادي، جامعة عين شمس، جامعة قنا، وجامعة المنصورة.

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من جانبها أعربت الدكتورة هادية صابر، نائب رئيس الجمعية، عن سعادتها للتعاون بين أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى، وأضافت أن المسابقة هذا العام تم