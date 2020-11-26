من شريهان “إلى بيروت مع حبي”… فستان “ألف ليلة وليلة”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 26 نوفمبر 2020 12:17 مساءً - منذ 44 دقيقة

انضمت الفنانة المصرية شريهان لمجموعة النجوم الذين أعلنوا عن تبرعهم بمقتنيات استثنائية للمزاد الخيري تحت عنوان “إلى بيروت مع حبي”.

ويقام المعرض في 7 كانون الاول المقبل لدعم ضحايا انفجار بيروت الذي وقع في شهر أغسطس الماضي.

وأعلن القائمون على المزاد في لندن عن تبرع شريهان بفستان حريري من تصميم المصمم السعودي الشهير عدنان أكبر وارتدته في فوازير “ألف ليلة وليلة” في عام 1987، وذيلته بإمضائها، ويعرض للبيع بمبلغ يقدر ما بين 18 و25 ألف جنيه إسترليني.

كما يعرض فستان للمطربة اللبنانية ماجدة الرومي من اللون الأزرق السماوي، بسعر تقديري ما بين 8 و10 آلاف جنيه إسترليني.

وقدمت الفنانة العالمية إيما ستون فستانا مطرزًا من اللون الأخضر، للمصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، كانت ارتدته أثناء حضورها حفل توزيع جوائز الأوسكار في عام 2015، ويعرضه المزاد بسعر تقديري ما بين 20 و30 ألف جنيه إسترليني.

الفستان

المزاد الخيري يقام بالتعاون بين دار مزاد سوذبيز وبمشاركة 5 مؤسسات خيرية لبنانية ستتقاسم ريع المزاد وتتولى توزيعه على الجهات المتضررة الأكثر حاجة، ومن بينها العائلات التي تركها الانفجار بدون مأوى والمنشآت التجارية الصغيرة وترميم المباني الأثرية المتضررة من انفجار مرفأ بيروت.