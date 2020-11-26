درة زروق تحتفل بالحياة والجمال

متابعة بتجـــــــــــرد: احتفلت الفنانة التونسية درة زروق بوصول عدد متابعيها عبر حسابها الرسمي على انستغرام إلى 13 مليون متابع، ونشرت بدورها صورة جديدة طغت عليها الألوان البنفسجية، إذ أطلت بفستان فوشيا مع شبرة وردية على الخصر، وحملت مجموعة من البالونات تعبيراً عن فرحتها بتخطي حاجز الـ13 مليوناً.

وعلقت درة زروق على الصورة: “شكراً لكل المتابعين الرائعين البالغ عددهم 13 مليوناً على وجودهم هنا.. حتى عندما تنتهي الاحتفالات، يجب أن يكون كل يوم احتفالاً بالحياة والجمال”.

وكانت الفنانة التونسية قد تزوجت قبل أسابيع من رجل الأعمال هاني سعد، وأقيم حفل زفافهما في الجونة وحضره عدد من النجوم أبرزهم: يسرا، إلهام شاهين وغادة عادل ودنيا سمير غانم وبشرى وخالد الصاوي وأحمد السقا وعمرو يوسف برفقة زوجته كندة علوش وغيرهم.

كما نشر زوجها هاني سعد صورة جديدة لهما وعلق عليها: “لكل ما تفعلينه سأكون ممتناً إلى الأبد لأنك في حياتي”، لترد عليه درة بصورة أخرى عبر الستوري وتعلق: “أنا محظوظة لوجودك أيضاً في حياتي”.

واحتفلت درة مؤخراً بحصولها على جائزة التميز عن دورها في مسلسل الحرملك بجزأيه الأول والثاني وحضرت مهرجان الفضائيات العربية لتسلم الجائزة، متألقة بفستان أسود من تصميم المصمم العالمي زهير مراد.