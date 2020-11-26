ما حقيقة انفصال عقيل الرئيسي وفرح الهادي؟

المتابعة بتجــــــــــــرد: ترددت خلال الساعات الماضية أنباء عن وجود خلافات بين الممثل الكويتي عقيل الرئيسي وزوجته الممثلة فرح الهادي وذلك بعد أن ألغى عقيل متابعته لفرح من انستغرام وحذف جميع صورها أيضاً.

وتصدر خبر خلاف الثنائي حديث بعض رواد التواصل الاجتماعي الذين عبروا عن استغرابهم وخاصة أن الفترة الماضية قد شهدت العديد من الشائعات حول خلافات بعض النجوم ومنهم عمرو دياب ودينا الشربيني وتامر حسني وبسمة بوسيل.

وتساءل الرواد عن أسباب خلاف الثنائي وخاصة أنهما يتمتعان بعلاقة تسودها المحبة والتفاهم، ودائماً ما ينشران تفاصيل علاقتهما الرومانسية، بينما اعتبر البعض أنهما يحاولان لفت الأنظار ليتصدرا الترند ويصبحا حديث الإعلام والسوشيال ميديا.

وتزوج عقيل وفرح في 31 ديسمبر عام 2017 بعد علاقة صداقة قوية بينهما.