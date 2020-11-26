"حاصلة على ثانوية عامة وتزوجت 3 مرات".. حكايات علا غانم في عيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

يحل اليوم الخميس 26 نوفمبر، عيد ميلاد الفنانة علا غانم، فهي من مواليد 1971.

وهنا نرصد لكم أبرز المعلومات والحكايات عن الفنانة علا غانم:

- قالت "علا" ببرنامج "شيخ الحارة"، إنها ليست خريجة كلية فنون جميلة أو معهد فنون مسرحية، بل تحمل شهادة الثانوية العامة فقط، مؤكدة أنها ظلت 3 سنوات في فنون جميلة ولم تكمل دراستها.

- من أبرز أعمالها التليفزيونية: "أماكن في القلب، قلوب، قشطة وعسل، أوان الورد، ولى العهد، حواري بوخاريست، مزاج الخير، الزوجة الثانية، الزوجة الرابعة، ابن موت، شارع عبد العزيز، العار، الحارة، أماكن فى القلب، حديث الصباح والمساء، وجه القمر، زيزينيا، جسر الخطر، ورق التوت، أبو البنات، سلسال الدم، السبع بنات، ظل الرئيس".

- في رصيدها السينمائي 17 فيلمًا، أبرزهم: "محامي خلع، سهر الليالي، سعيد كلاكيت، البرنسيسة، أحاسيس، الأكاديمية، صياد اليمام، بدون رقابة، البلد دي فيها حكومة، لحظات أنوثة، حوش اللي وقع منك، مهمة صعبة، كامل الأوصاف، حريم كريم، محامي خلع، سهر الليالي، أشتاتا أشتوت، آخر الدنيا، الفندق".

- تزوجت 3 مرات، الأولى من وليد الضفراوي وعمرها 17 عامًا، وأنجبت منه ابنتيها "كاميليا، فريدة"، وتزوجت للمرة الثانية من أحمد المسلمي، وتزوجت للمرة الثالثة من رجل الأعمال عبد العزيز لبيب.

- قالت علا غانم، ببرنامج "100 سؤال" على قناة "الحياة"، إنها تعرضت للضرب على يد زوجها الثاني أمام أطفالها، وهو ما جعلها تتركه، مؤكدة "تحملت كتير، لإني ما كنتش عايزة أفشل بسرعة، خصوصًا إن المشاكل بدأت مع أول شهر، بس في الآخر فشلت".

- قالت إن قرار طلاقها من زوجها الأول، لم يأت من موقف واحد، إنما من مجموعة مواقف: "استحملته 7 شهور ما استريحتش فيهم، وكنت خايفة على كل حاجة".

- عن خيانة زوجها الثاني لها مع إمرأة أخرى في غرفة نومها، قالت "علا" ببرنامج "100 سؤال": "لم أكن أشعر أن زوجي ملكي، كنت أشعر بغربة شديدة معه، وعندما رأيته مع إمرأة أخرى، وجدت أنه من الطبيعي أن يحدث ذلك نتيجة تصرفاته وتركيبة شخصيته".

- قالت علا، ببرنامج"100 سؤال": "تعرضت للضرب من والدي 3 مرات.. الأولى: سرقت عربية والدي لما كنت في 6 ابتدائي، التانية: شافني بشرب سجاير، التالتة كنت واقفة مع صاحب ليا في مكان وقفشني".

- قالت: "أكتر حاجة ضايقتني منذ بدايتي في التمثيل .. كنت في برنامج والمذيع مفيد فوزي كلمني باللغة العربية الفصحى بتاعته، وأنا بحكم عدم ممارستي للغة العربية، فمفهمتش الكلمة اللي قالهالي، ودي حسستني إن حد إداني على قفايا، وأنا مخدتش بالي ".

- كشفت علا، ببرنامح "فحص شامل"، أنها أصيبت بورم في بطنها عام 2014 ، وقامت بإزالته عن طريق عملية جراحية وتبين بالفحص أنه "حميد".

- تابعت غانم: "يتواجد مرض السرطان بشكل وراثي لدى بعض أفراد من عائلتي.. ووالدي مريض بالقلب، وعمي توفى بسببه، واتنين أو ثلاثة من أعمامي عندهم القلب أيضًا".

- أوضحت علا، ببرنامج"أنا والعسل"، أن الفنانة غادة عادل من أجمل الفنانات بالوسط الفني، كما أنها كانت تحب الفنانة رغدة وهي صغيرة، والفنانة نادية لطفي والفنانة سعاد حسني، مضيفة أنها تحب من المطربات إليسا وشيرين عبد الوهاب ".