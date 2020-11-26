شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الفيشاوى يحضر لفيلمه الجديد "voy voy" ويقدم مفاجأة للمكفوفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحضر الفنان أحمد الفيشاوى ليفلم جديد بعنوان"voy voy" المقرر تصويره الفترة المقبلة، وهو من إخراج عمر هلال فى تجربته السينمائية الأولى، حيث تجرى الشركة المنتجة حاليًا إبرام التعاقدات مع الممثلين، تمهيدًا لتصويره منتصف شهر ديسمبر المقبل.

الفيلم تدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، حيث يتناول الفيلم 5 شباب مكفوفين، ينطلقون فى رحلة سفر، وكل منهم يمر بظروف وأمور مختلفة، بطريقة كوميدية، كما يتطرق الفيلم لبعض الإسقاطات.

وفى سياق آخر، ينتظر الفيشاوى عرض فيلم "أشباح أوروبا" مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى، ويشارك فى بطولته مصطفى خاطر وعدد كبير من الفنانين، إخراج محمد حماقى.

كما ينتظر الفيشاوى عرض فيلم "30 مارس"، الذى يعد أولى تجاربه مع المخرج أحمد خالد موسى، ويشارك فى بطولته كل من دينا الشربينى، خالد الصاوى، صبرى فواز، وعدد كبير من الفنانين، تأليف حميد المدنى .