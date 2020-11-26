شكرا لقرائتكم خبر عن عرض Wonder Woman 1984 عالميًا قبل أمريكا لتجنب القرصنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة Warner Bros عن مواعيد الإصدار العالمية لفيلم Wonder Woman 1984، فكما أعلن الأستوديو الأسبوع الماضي، فإن الجزء الثاني سيظهر لأول مرة في دور السينما وعلى HBO Max في الولايات المتحدة، بـ 25 ديسمبر كما هو مخطط له، لكن في الخارج، حيث لا يتوفرHBO Max ، سيبدأ الفيلم في عرض متقطع بدءًا من 16 ديسمبر، واختارت Warners إصدار الجزء الثاني من "Wonder Woman" في وقت سابق من إصداره في أمريكا كمحاولة لتجنب مخاوف القرصنة.

وطرحت الشركة المنتجة التريلر الثاني والأخير للفيلم قبل عرضه بأسابيع قليلة فى عدد من السينمات بمختلف دول العالم، وسرعان ما شهد التريلر عدد مشاهدات ضخمة خلال وقت قصير من طرحه عبر قناة الشركة الرسمية بموقع يوتيوب.

الفيلم بطولة جال جادوت وكريس باين بطل سلسلة Star Trek، وروبن رايت الحاصلة على جائزة جولدن جلوب كأفضل ممثلة فى المسلسل التليفزيونىHouse of Cards، ودانى هوستون و الفيلم سيناريو وحوار ألان هاينبرج، وإخراج باتى جينكينز المرشحة لجائزة برايم لأفضل مخرجة عن مسلسل The Killing.